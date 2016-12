Volkswagen Varok is manusje van alles 21 december 2016

Omdat Volkswagen in de ogen van menig Amerikaan weinig goeds kan doen, zeker momenteel, is het voor de Duitse gigant misschien een puik idee om te verkassen naar dat andere, immens uitgestrekte continent: Australië. Echter wil het een potje breken Down Under dan is een 'ute' wel een vereiste. Twee stagiairs dachten hierin mee en zijn met deze Volkswagen Varok op de proppen gekomen.

Een 'ute' is een auto die het midden houdt tussen een pick-up en een sedan en dan het liefst voorzien van een beul van een motor. In Australië zijn ze zeer populair en dan vooral de Maloo van Holden, een lokaal automerk, aangestuurd door General Motors en waarvan 90% van het leveringsprogramma bestaat uit gerebadgede Opels en Chevrolets. Niet voor niets is de Volkswagen Varok geïnspireerd op die Holden Maloo. Maar er is meer.



Shooting Brake

De Varok is naast een sportieve pick-up namelijk ook een shooting brake en daarmee een soort manusje van alles. Handig als je als Aussie 's middags, na een dag hard werken, wilt uitwaaien op het strand of de surfplank, en 's avonds met het meisje graag stijlvol voor wilt komen rijden bij je favoriete restaurant of ander soort formele gelegenheid.



Spierballen kweken

Hoe de transformatie precies plaatsvindt is niet geheel duidelijk, maar het lijkt erop dat het (massieve) shooting brake-koetsgedeelte gewoon bovenop de laadbak getild en bevestigd moet worden als een pick-up iets te banaal is voor de gelegenheid. Dat wordt dus spierballen kweken, want licht zal dit verwijderbare deel van de koets niet zijn. Gelukkig biedt de Varok prima plek aan vijf personen volgens de makers en dan maken vele handen licht werk.