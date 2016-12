Dit zijn dé autogebeurtenissen in 2016 die het meest bijblijven

Redactie 31 december 2016

Hoeveel nieuwe dan wel vernieuwde auto’s zullen er elk jaar gepresenteerd worden? 100? 150? Misschien wel ruim over de 200? Het lijkt niet op te houden. Nog maar te zwijgen over de vele auto-gerelateerde gebeurtenissen. Wij zijn de tel halverwege het jaar kwijt. Jij? Het valt hoe dan ook niet een selectie te maken van de auto’s en automomenten die het meest zijn bijgebleven in 2016. Geheid dat je er eentje of meerdere over het hoofd ziet. Toch, dit zijn dé tien volgens ons.