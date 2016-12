Skoda Octavia RS en Scout ook in het nieuw

– Beetje bij beetje presenteert Skoda de vernieuwde Octavia-familie. Begon het enkele maanden met de normale versies, gisteren kwamen de RS-modellen voorbij. Blijft er nog eentje over: de avontuurlijke Octavia Scout. Ook die is nu gepresenteerd in zijn vernieuwde gedaante.De Skoda Octavia RS (Combi) behoort nog altijd tot een zeldzaam, zo niet met uitsterven bedreigd ras. Want hoeveel snelle stations hebben het overleefd? De spoeling wordt alsmaar dunner, al helemaal van het relatief compacte en betaalbare soort. Concurrentie kent de Octavia RS daardoor nauwelijks. En toch heeft Skoda hun Octavia-topper weer wat sterker voor de dag laten komen.De vernieuwde Octavia RS zal wederom verkrijgbaar zijn als vierdeurs Sedan of als extra ruime Combi. Ook qua motorisering is er keuze uit twee varianten, een benzine en een diesel. De 2.0 liter TDI blijft onveranderd sterk met 184 pk, de tweeliter TSI krijgt er 10 pk bij. De dieselversie heeft dan weer als pre dat deze optioneel is te verkrijgen met vierwielaandrijving.Nog even over dat gestegen vermogen bij de benzine. Daar valt feitelijk alleen over te spreken in vergelijk met het oorspronkelijke vermogen van 220 pk. Skoda had die versie echter al eventjes van de prijslijst geschrapt ten gunste van de speciale RS230. In relatie tot dat model blijft de output dus ongewijzigd.Schakelen kan via een manuele 6-bak of een automatische DSG-transmissie. Met die laatste in combinatie met de 230 pk sterke 2.0 TSI spurt je het snelst naar honderd. In een vlotte 6,7 seconden is het achter de rug. Als diesel doet de Octavia RS hier 1,2 seconden langer over. Ook qua topsnelheid moet je inleveren met de diesel. Het is 232 versus 250 km/h voor de benzine. Beide hard zat.