Tiguan Allspace al gepresenteerd in China

Oké, in feite en zoals de platen al verklappen is de Volkswagen op deze foto's de Tiguan L. Hoewel deze reeds in China onthulde, 22 centimeter langere Tiguan bedoeld is voor lokale markt, zal 'ie nauwelijks verschillen van 'onze' Allspace . Optisch zelfs helemaal niet, waarschijnlijk.Hét verschil tussen de Chinese Tiguan L en de hier nog te onthullen Tiguan Allspace is de lay-out van de zitrijen in het interieur. De Allspace zal er drie tellen, voorzien van in totaal 7 individuele stoelen. De Tiguan L telt er slechts twee, met maximaal plek voor 5 volwassenen.Met de wetenschap dat de Tiguan L desalniettemin zo'n 10 centimeter extra wielbasis heeft ten opzichte van de 'korte' Tiguan is het lekker languit liggen voor relatief kleine Chinezen. Maar daar is het hun juist allemaal om te doen: hoe groter de beenruimte van de gereden auto, hoe meer aanzien men hoopt te krijgen.Helemaal achterin de Volkswagen Tiguan Allspace zal het een stuk krapper zijn. Zoals vaak zo is een derde zitrij enkel bedoeld voor kinderen of, in het geval van volwassen, korte ritten. Begin januari weten we dat zeker, want dan zal de Allspace officieel voorgesteld worden.