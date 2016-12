Lamborghini Aventador S: 740 pk en 690 Nm sterk

Vijf jaar oud is de Aventador nu. Maar dat is 'm niet aan te zien. Nog altijd imponeert het vlaggenschip van Lamborghini als een bezetene. Als vernieuwde Aventador S nóg meer dan 'ie al deed. Het koetswerk kreeg daarvoor een behoorlijke opdoffer en dat bedoelen we louter positief. Het haaienbek-achtige front steekt nog scherper af en achteraan is het niet anders. Wat een bruut!Als gevolg van de gewijzigde carrosserielijnen (die herinneringen aan de Countach moeten oproepen) en andere tweaks plakt de Aventador S nog beter aan het asfalt. Vooraan is de op te wekken downforce met maar liefst 130% verbeterd ten opzichte van de Aventador LP700-4. Wanneer ook de nieuwe achtervleugel – die drie standen kent – optimaal zijn taak uitoefent kan dit oplopen tot zelfs 400% (bij lagere snelheden). Overall is de downforce met 50% toegenomen. Nog harder schreeuwen kan de Aventador ook. Dankzij een nieuw uitlaatsysteem, herkenbaar aan de drie ronde uitlaatpijpen met trapeziumvormige behuizing.Lamborghini zou Lamborghini niet zijn als het de Aventador niet nog wat meer vermogen heeft meegekregen. 40 pk is erbij gekomen, waardoor het totaal voortaan op 740 pk ligt. Het koppel reikt tot 690 Nm. De Ferrari F12berlinetta is hiermee weer geëvenaard.De sterkste Aventador blijft evenwel de SuperVeloce . Die heeft 750 pk en weegt 75 kilogram minder. Als Aventador S wordt 1.575 kilogram op de weegschaal gelegd. Niettemin is kun je met een sprinttijd van 2,9 seconden en een top van 350 km/h ook prima thuiskomen.Van buiten mag Lambo's topper dan extremer zijn, qua rijgedrag is hij juist breder inzetbaar geworden. Het onderstel ging daarvoor behoorlijk op de schop en vierwielsturing is hieraan toegevoegd. Afhankelijk in welke modi (Strada, Sport, Corsa of Ego) de auto staat gedraagt hij zich relatief geciviliseerd of als een genadeloos beest met een messcherpe turn-in, aldus Lamborghini. De vierwielaandrijving is niet uit te schakelen, de helft van het aantal cilinders is dat wel. Carbon-keramische remschijven zijn standaard en daarmee is het binnen 31 meter stilstaan vanaf 100 km/h.Tot slot nog iets over de cockpit. Die blijft grotendeels bij het oude. Het grootste nieuws hier is een nieuw TFT-scherm (met voor elke rijmodi een specifiek menudesign) en de komst van Apple Carplay. En de prijs? Die luidt € 281.555,-. Exclusief lokale belastingen welteverstaan.