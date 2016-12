BMW ActiveHybrid 5 wordt BMW 530e iPerformance

Was de ActiveHybrid 5 nog een hybride, de nieuwe BMW 530e iPerformance is er eentje met stekker. Een plug-in hybride dus. Wie trouw de stekkerfunctie en de elektrische rijmodus gebruikt kan 50 kilometer op stroom alleen rijden. Dit tot een maximumsnelheid van 140 km/h.Zou je elke honderd kilometer de accu's weer volledig opladen dan zou dit tot een gemiddeld brandstofverbruik van 1,9 l/100 km moeten leiden. Oftewel, 1 op 25. Een knappe prestatie voor een zakensedan die – als dat gevraagd wordt – ook in 6,2 seconden naar de 100 km/h kan spurten en een topsnelheid heeft van 235 km/h.In tegenstelling tot de ActiveHybrid 5 telt de 530e iPerformance twee cilinders minder. De elektromotor wordt nu gecombineerd met een viercilinder-turbobenzine. Als systeemvermogen geeft BMW 252 pk op, bij een koppel van 420 Nm. Hiermee is de iPerformance minder krachtig dan zijn voorganger, maar wel aanzienlijk schoner. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt slechts 46 g/km tegen 149 g/km voor de ActiveHybrid 5 op basis van de vorige generatie 5-serie.Opladen van de accu's kan via BMW's eigen iWallbox. Die heeft een laadcapaciteit van 3,7 kWh waarmee het drie uur duurt om een leeg batterijenpakket vol te laden. Door de plaatsing van de batterij onder de achterbank heeft de 530e iPerformance overigens nog altijd 420 liter aan bagageruimte. Bovendien is de vlakke laadvloer behouden gebleven.De BMW 530e iPerformance is te herkennen aan de blauwe eDrive-logo's op de koets. Bij het openen van een portier verschijnt op de blauw verlichte dorpelpanelen de tekst 'eDrive'. Helemaal verdwenen is die gewetensusserij dus niet. Verder is het stekkermodel voorzien van een eDrive-knop in de middenconsole en specifiek voor deze modelvariant ontworpen displays in het instrumentenpaneel en in het centrale informatiescherm.De BMW 530e iPerformance kan vanaf eind januari besteld worden. Rijden is mogelijk vanaf maart 2017. De prijs van het model volgt nog.