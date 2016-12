Dit is de nieuwe Suzuki Swift

Suzuki is in een rap tempo haar modellengamma aan het uitbreiden en verjongen. Na een nieuwe Baleno, Vitara en Ignis en de gefacelifte S-Cross is de Swift aan de beurt. Die laatste had echter eigenlijk nog eventjes geheim moeten blijven...

Suzuki heeft maar wat moeite om de nieuwe Swift onder de pet te houden. Lekte eerder dit jaar al een onthullende afbeelding uit, nu ligt zelfs de ganse folder ervan al op straat. Daarin is de nieuwe Swift van alle kanten te bewonderen. Inclusief het – in Japan – beschikbare kleurenpalet en het motorenprogramma.



Stuk strakker

De folder mag dan ogenschijnlijk gefotografeerd zijn met een wat oudere smartphone of camera (en zonder beeldstabilisatie), het behoeft geen betoog dat Suzuki trouw is gebleven aan het Swift-design van de laatste twee generaties. Vernieuwend is de Swift daardoor niet, al oogt het geheel weer wat strakker dan voorheen.



Hybrid

Ook op te maken valt dat de Swift in tal van smaken vermarkt zal worden (in Japan althans). Zo zijn er de uitvoeringen XL en XG, maar verschijnt er ook een Hybrid, een Hybrid RS, RS en RSt. Sportief getinte versies te over dus, maar waarbij tegelijk het geweten wordt gesust aan de hand van een klein accupakket die voor het 'Hybrid'-element en een laag verbruik moet zorgen. In de Swift RS ligt zeer waarschijnlijk de 1.4-turbomotor zoals die al in de Vitara verkrijgbaar is. Daarin levert het blok 140 pk.