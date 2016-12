Volkswagen kondigt 7-zits Tiguan Allspace aan

Nu Skoda de zeer ruimtelijke Kodiaq heeft kan Volkswagen natuurlijk niet achterblijven. En dat doet het dan ook niet. Begin volgend jaar, op de Detroit Motor Show, zal het doek getrokken worden van de Tiguan Allspace, een verlengde variant met derde zitrij. Aan de hand van twee abstracte schetsen wordt alvast een voorproefje gegeven, maar dat was eigenlijk niet nodig geweest De Tiguan Allspace, voorheen uit gemak Tiguan XL genoemd, maakt onderdeel uit van Volkswagen's omvangrijke SUV-offensief. Verwar de 7-zits Tiguan echter niet met de CrossBlue , straks Atlas geheten. Die volgt óók nog en moet een plekje tussen de nu aangekondigde Allspace en de Touareg gaan krijgen. Of dat ook in Nederland zal zijn, is nog niet bekend.