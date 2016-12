Voorproefje aangekondigde Toyota Yaris hot hatch

Sinds mensenheugenis gaat de Japanse Vitz de Europese Yaris vooruit als Toyota iets nieuws rond het compacte model heeft te melden. Waarom zou dat met de Vitz TGR Concept van Gazoo Racing ineens anders zijn?! Juist net wanneer het Japanse merk een gepeperde versie van de Yaris heeft aangekondigd om haar terugkeer in de WRC extra luister bij te zetten.Daarop hadden we graag nu al antwoord gehad, maar helaas. Gazoo Racing zal de Toyota Vitz TGR Concept pas op de aanstaande Tokyo Auto Show volledig uit de doeken doen. Deze afbeelding, waarop ook de Aqua TGR te zien valt, is slechts een voorproefje van Gazoo's nieuws op die thuisshow medio januari. Echter wees vrij om te speculeren op basis van de uiterlijke kenmerken van de Vitz TGR.