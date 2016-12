Bugatti Chiron-ontwerper vertrekt naar… Hyundai

Je zou denken: die gaat vast naar Pagani, Koenigsegg of wellicht Tesla. Maar niets is minder waar. Selipanov pakt zijn biezen bij Bugatti om zijn carrière te vervolgen bij Genesis . Je weet wel, het recent opgerichte luxemerk van Hyundai Bij Genesis komt Selipanov te werken onder een andere ex-VAG-ontwerper, namelijk Luc Donckerwolke . De directe collega van Peter Schreyer, designbaas bij Hyundai/Kia, had zich eerder al versterkt met Sangyup Lee die, net als Donckerwolke zelf, Bentley als voorlaatste werkgever heeft gehad. Veel Duitse 'roots' dus. Toeval?Qua tekenstijl mag Selipanov dan misschien bij Donckerwolke en Lee passen, op persoonlijk vlak zijn het uitersten. De bebaarde Georgiër is namelijk allesbehalve een dertien-in-een-dozijn-designer. Zo is hij fan van rock en heavy metal en weigert zich in kostuums van bekende merken te hijsen.Selipanov studeerde af aan het prestigieuze Art Center College of Design in Californië en werd daarna door Volkswagen binnengehengeld. Binnen de Duitse autogigant tekende hij eerst voor Lamborghini om daar mede aan de wieg van de Huracan te staan. In de periode daarna werkte Selipanov aan het uiterlijk van de Bugatti Chiron . Heel wat van z'n ideeën werden door de directie geaccepteerd, alleen z'n geprefereerde neus moest minder extreem gemaakt worden. Bij Genesis mag hij meewerken aan een automerk dat nog geen geschiedenis of stijltaal heeft. Voor een ontwerper een gouden kans.