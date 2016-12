Jackpot voor gamer die het wint van echte Formule E-coureurs

Heb je het meegekregen onlangs? Ene Felix Arvid Ulf Kjellberg, beter bekend onder zijn alias PewDiePie, ontvangt jaarlijks 15 miljoen dollar van YouTube door het spelen van games. Gamen kan dus zeer lucratief zijn, zo bewijst ook de zogeheten Visa Las Vegas eRace. Daarin nemen virtuele racers het op tegen echte Formule E-coureurs. Prijzenpot: 1 miljoen dollar!

Het moet het meest prestigieuze racegame-evenement ter wereld worden. De tien beste virtuele autoracers, simracers om precies te zijn, zullen het op 7 januari 2017 in Las Vegas opnemen tegen alle twintig coureurs van het huidige Formule E-veld. Niet op het nabije, tastbaar asfalt van de Las Vegas Motor Speedway, maar tijdens een race louter bestaand uit pixels en vanuit een speciale playseat.



rFactor 2

Er wordt geracet op de software van rFactor 2, een simulatie-racegame die volgende de kenners bijna niet van echt te onderscheiden is. Op de geur van smullend rubber en de levensgevaarlijke risico's en nog wat situaties die voor onderbuikgevoel zorgen na.



Gespeelde wedstrijd?

Dat wordt dus een makkie voor de echte Formule E-piloten, zou je denken. Die zijn immers het echte werk gewend. Maar niets is minder waar is de verwachting. De simracers zijn namelijk volbloed professionals en hebben bakken ervaring in het virtuele racen. De ware coureurs moeten dit missen en het is juist het ontbreken van de realiteit waardoor zij in het nadeel zijn. Heb echter geen medelijden. Geen enkele deelnemer gaat met lege handen naar huis. Zelfs voor de plaatsen 11 tot 30 ligt er 20.000 dollar klaar. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 200.000 dollar.