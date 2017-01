Anderhalve centimeter erbij voor gefacelifte Cross Up!

Begin volgend jaar maakt de Volkswagen Cross Up! de opwachting in de showroom. Mocht daar ook nog een overjarige versie staan, dan kan het zijn dat je dit niet meteen in de smiezen hebt want de veranderingen zijn uiterst summier. Net als bij de gewone Up! Wie de moeite neemt langer te kijken zal opvallen dat de bumpers en de lichtunits net even wat frisser ogen. Maar de grootste wijziging is misschien wel de vergrote bodemvrijheid met 1,5 centimeter. Zo trotseer je die venijnige drempels in de stedelijke jungle nog net even wat makkelijker.Volkswagen levert de vernieuwde Cross Up! standaard af op 16 inch lichtmetalen 'Kalamata'-wielen, grove bumpers en specifieke stoelbekleding. Nog voordat je plaatsneemt word je eraan herinnerd dat je niet in zomaar een Up! stapt via zwarte dorpels met daarop 'Cross Up'-logo's. Verder bestaat de standaarduitrusting zoal uit chromen sierstrips, een speciale dashpad en 'orange'-sfeerverlichting. Prijzen volgen snel, evenals meer foto's.Dat de Volkswagen Cross Up! een van de geinigste kleintjes op de markt is staat buiten kijf. Evenals dat eigenaar ervan worden je minstens een rib kost. Maar liefst € 16.235,- wil de dealer ervoor terug. Dat is gelukkig inclusief de stoere Kalamata-wielen, maar zonder de 1.0 liter turbomotor. En die wil je. Oef.