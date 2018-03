Rondje Ring straks enkel nog voor de rijken?

“Er bestaat een kans dat je wordt ingehaald door een gecamoufleerd prototype van merk X. Altijd leuk!”

Vanaf aanstaande zondag, 11 maart, is de Nürburgring-Nordschleife de rest van het jaar weer geopend voor publiek. Tenzij het erg slecht weer is, er races of werkzaamheden zijn of dat de baan (geheel) is afgehuurd door een autofabrikant voor testdoeleinden. Dat laatste gebeurt zelden, waardoor er een kans bestaat dat je wordt ingehaald door een gecamoufleerd prototype van merk X. Altijd leuk!Toch wagen de meesten zich vooral aan de Ring voor de eigen ervaring. Daarvoor kun je gewoon een ticket kopen, want het 20,8 kilometer lange plakkaat asfalt is eigenlijk gewoon een tolweg zoals zovele (en tegelijkertijd net even anders). Er is geen technische inspectie en ook geen veiligheidsbriefing. Zin om de 176 bochten te trotseren deze zomer? Dit kost een kaartje.Kostte een enkele ronde door de 'Groene Hel' verleden jaar nog 29 euro, nu is dat een euro hoger voor wie op zaterdag of zondag zin heeft. Tijdens werkdagen bedraagt het tarief 25 euro per ronde. Nog altijd niet mals voor een minuut of tien tot vijftien sturen (afhankelijk van welke auto je rijdt en uit welk stuurmanshout je bent gesneden).Als de prijzen in dit tempo blijven stijgen, is de Ring straks enkel nog toereikend voor wie wat te besteden heeft. Immers, met een entreekaartje alleen ben je er als fanatieke stuurman niet. Het betere rubber, een volle tank brandstof en de route naar de Eifel worden eveneens alsmaar kostbaarder.Vanaf 4 rondes ging voorheen de staffelkorting in, maar dat is verleden tijd. Korting scoren kan enkel nog via de speciaal te downloaden app van de Nürburgring . Wie daar z'n ronden alvast koopt, krijgt credits die weer gebruikt kunnen worden om extra rondjes te kopen. Voor elke 100 euro die je uitgeeft, krijg je ongeveer 10% korting. Aan de kassa wordt sowieso geen gereduceerd rondetarief aangeboden.Ondanks de alsmaar stijgende prijzen, krijgen sommigen geen genoeg van de Nürburgring. Niet in de laatste plaats omdat er gemiddeld al gauw 30 tot 40 rondjes nodig zijn om het venijnige circuit een beetje op intuïtie te leren kennen.Wil je daarom 25 rondes in één keer aftikken, dan bedraagt de prijs zo'n 600 euro (via de app). Of je koopt gewoon een seizoenticket. Tegen 1.900 euro kun je dan het gehele jaar losgaan. Een klap meer dan enkele jaren geleden, trouwens. Toen kostte een seizoenskaart nog 1.475 euro.Seizoenskaarten zijn overigens persoonlijk en gekoppeld aan de bestuurder en niet aan de auto. De organisatie doet sporadisch controles op wie er effectief aan het stuur zit.Met je ticket voor de Nordschleife kan je overigens ook het naastgelegen, dik 5 kilometer lange Grand Prix-circuit aandoen. Mits je bent voorzien van een seizoenskaart. Heb je die niet, dan wordt er 29 euro in rekening gebracht en mag je een kwartier scheuren over het gesloten circuit. Voor meer informatie, klik hier