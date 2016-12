McLaren draait als een tierelier

Niet veel autofabrikanten kunnen zeggen dat ze al in hun derde levensjaar zwarte cijfers schreven. Al helemaal niet wanneer het enkel supercars bouwt. Want McLarens zijn dan wel peperduur in aanschaf, dat zijn ze ook om te ontwikkelen en maken. Niettemin blijven de Britten aan de weg timmeren. Hard. De laatste bedrijfsresultaten geven aan dat er vorig jaar 1.654 auto's zijn verkocht, bij een operationele winst van 23,5 miljoen pond.Cijfers waarvan de genoemde concurrentie niet meteen wakker ligt (zeker Porsche niet), maar niet wil zeggen dat zij op hun lauweren kunnen gaan rusten. Gedurende de komende jaren verwacht McLaren namelijk twee keer zoveel auto's af te zetten als in 2015. Euh, dat is evenveel als Lamborghini's verkooprecord in dat jaar, terwijl zij al 53 jaar dezelfde show opvoert.Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland is McLaren zeer geliefd. En daarbij schuwen onze gefortuneerde landgenoten niet om de portemonnee extra wijd open te trekken. Onder de verkochte McLarens in ons land zitten namelijk vijf 675's LT Coupé , zeven 675's LT Spider en twee exemplaren van de 650S Can-Am waarvan er 50 worden gemaakt.Eventjes een update. Want dat het fantastisch gaat met McLaren komen de Britten, nu het einde van 2016 nadert, keihard duidelijk maken. Na slechts 5 jaar produceren is zopas de 10.000ste McLaren gebouwd, een 570S. En dan te bedenken dat voor de eerste 5.000 exemplaren 42 maanden nodig waren, en voor de tweede helft slechts 22 maanden.