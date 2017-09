TT Isle of Man krijgt eigen racegame

Update 25 september 2017 - Treurig nieuws. TT Ilse of Man: Ride On The Edge is uitgesteld tot maart 2018. De motorracegame zou in november worden uitgebracht, nog net op tijd voor het 110-jarige bestaan van de legendarische motorrace, maar na een analyse blijkt dat er toch meer tijd nodig is om het spel in één keer goed (dus met een beperkt aantal bugs en patches) te lanceren. Vooral de gameplay en motorfiets-physics hebben nog wat voeten in aarde voordat de goudstatus wordt bereikt.Isle of Man Tourist Trophy is een van de oudste races ter wereld en zonder enige twijfel de gevaarlijkste ooit. 60 kilometer lang, 212 km/h gemiddeld, 264 bochten en bijna evenveel dodelijke slachtoffers in haar 109-jarige bestaan; geen enkele andere motorsport doet dit de TT na. Sterker, überhaupt geen enkele sportactiviteit.Of deze gegevens iets zijn om trots op te zijn, dat is dan weer een tweede. Feit is dat de TT mensen, jong en oud en uit alle hoeken wereld, blijft fascineren. Hoe levensgevaarlijk de motorrace ook is op het eilandje tussen Groot-Brittannië en Ierland. En dat alleen al is voer voor game-ontwikkelaars en -uitgevers. Vandaar dat de TT beter laat dan nooit zijn eigen racegame krijgt. Door fans, voor fans, want het laatste racespel dat de makers hebben klaargespeeld is namelijk WRC 5. Precies, een van de betere rallygames van het moment. Dat gedeelte lijkt dus in elk geval goed te zitten.De game, die 'TT Isle Of Man – Ride on the Edge' gaat heten, wordt in samenwerking met Bigben Interactive ontwikkeld en er is reeds gestart met een plan van aanpak. Je moet dan zoal denken aan het in kaart brengen van alle (legendarische) TT-rijders, het eiland en parcours en natuurlijk ook de motorfietsen waarmee men met dik 300 km/h door de smalle straatjes jaagt. Wie weet zit er zelfs een 'verdwaalde' Subaru in de game.Na de aankondiging werd het (eng) lang stil rond de TT-game. We vreesden daarom langzamerhand voor het ergste. Maar nu is er dan eindelijk een releasemoment bekendgemaakt, en wel november 2017. Hopelijk gaat ontwikkelaar Bigben en studio Kylotonn dit halen, want dan valt Ride on the Edge nog binnen het 110ste jaar dat de TT al bestaat.