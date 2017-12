Elektrische Morgan EV3 eind 2018 klaar voor verkoop

Volledig elektrisch of niet, het is en blijft een echte Morgan. Visueel zal je dan ook niet al te veel moderniteiten aan de EV3 ontdekken. Wel verschillen ten opzichte van de benzine-slurpende Three Wheeler Zo heeft Morgan, om het (visuele) gemis van de 'naakte' S&S V-Twin op te vangen, een soort inkeping in de voorzijde toegepast en daarin een derde, asymmetrisch geplaatste koplamp opgenomen. De inspiratie hieruit onttrok Morgan uit de racers die in de jaren '30 van de vorige eeuw furore maakten, alsook klassieke motorfietsen en 'fantasy automatons'. Een goed Nederlands woord is er niet echt voor die laatste, maar duidt op de zelf-opererende, skeletachtige machines uit de beginperiode van de industriële revolutie, of zelfs nog daarvoor.Niet zichtbaar is dat de EV3 eveneens de eerste Morgan is met een koets opgetrokken uit carbon. De Britten combineren het kostbare, lichtgewicht goedje met aluminium onderdelen om het hoge(re) gewicht van het accupakket te compenseren. Hout is evengoed nog veelvuldig toegepast. Soms voor de sier, soms voor functie alsmede trots voor authentiek handwerk.De binnenzijde doet je ook nog altijd denkbeeldig terugkeren naar vervlogen tijden. Een klassiek gevormd stuurwiel, dito stoelen en fraaie tuimelschakelaars creëren er een historisch sfeertje. Het toefje 21eeuw wordt gevormd door één digitale (energie)meter. Je moet de EV3 echter wel eerst inschakelen om het te ontdekken, want de behuizing is nog altijd zo klassiek als wat.De specificaties en prestaties zijn ten opzichte van het prototype van medio 2015 wel iets veranderd. De 47 pk (was 63 pk) sterke elektromotor, die wordt gevoed door 21 kWh sterke lithium-batterij, brengt de Morgan EV3 bij een normale rijstijl zo'n 190 kilometer ver. Dit is 50 kilometer minder dan eerder werd gecommuniceerd door Morgan.Anderzijds, de kans is sowieso vrij groot dat de accu al na pak 'm beet aan de lader moet, want de minder dan 500 kilogram wegende EV3 nodigt uit tot actief sturen, ook al verloopt de acceleratie met 9 seconden niet bijzonder vlot. De topsnelheid ligt op 135 km/h, maar geloof ons , dat is meer dan genoeg.Zoals gezegd verwacht Morgan de eerste exemplaren van de EV3 in het vierde kwartaal van volgend jaar af te kunnen leveren. De prijs is nog niet bekend, maar is volgens de Britten vergelijkbaar met dat van de 3 Wheeler. Die kost in ons land tegen de 60.000 euro.