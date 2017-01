Tips hoe veilig te rijden op sneeuw en ijs

Het heeft lang geduurd, maar koning Winter is nu toch echt in het land. Een aanzienlijk deel van Nederland is bedekt met het witte goedje dat betoverende landschappen oplevert, maar ook voor de nodige perikelen kan zorgen. Als er geen andere keuze rest dan het warme nest te verlaten, zit er niets anders op dan je auto zo goed en zo kwaad als het kan veilig over sneeuw en ijs te loodsen. Om die onderneming tot een goed einde te brengen, geven wij je alvast enkele tips mee.