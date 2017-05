Dashcam: leuk voor likes, handig bij schade

We hebben ze allemaal weleens gezien. Hachelijke verkeerssituaties, die net goed of helemaal verkeerd aflopen op de Russische snelwegen. De een ontsnapt aan z'n dood, de ander… Tsja, die komt er iets minder goed van af. Al deze beelden zijn feilloos geregistreerd door een dashcam. De autocamera die in Rusland standaard inbegrepen lijkt bij nieuwe auto's. En dat is écht niet alleen voor de likes.De beelden van een dashcam komen namelijk heel goed van pas op de weg. Bijvoorbeeld om die wegpiraat, die jou van de weg rijdt, haarfijn vast te leggen. Of op het moment dat je betrokken raakt bij een ongeval het échte verhaal direct duidelijk in beeld te brengen. Dat kan flink wat discussies over de schuldvraag voorkomen. Voor jou als slachtoffer natuurlijk heel handig. Of op z'n minst een korte online 'minute of fame'.Ook onder verzekeraars wint de dashcam aan populariteit. In Nederland is het inmiddels al mogelijk om een dashcam in te zetten als bewijs bij een ongeval. Verschillende weggebruikers hebben deze nieuwe bron van informatie gebruikt bij het indienen van een schademelding. De beelden maken het immers eenvoudiger om de situatie te schetsen, zonder afhankelijk te zijn van verklaringen van betrokkenen en getuigen. Niet voor niets hebben vele verzekeraars laten doorschemeren groot voorstander te zijn van dashcams.Voorlopig moeten we in Nederland onze schrijf- en tekenkunsten nog gebruiken om het aloude bekende schadeformulier in te vullen. Maar, wie weet behoort dit binnen afzienbare tijd tot het verleden. De eerste automerken verrijken verschillende modellen inmiddels standaard met een dashcam en daarmee lijkt na de drone en GoPro een nieuwe rage te ontstaan. Want naast de praktische voordelen van een dashcam, is de autocamera óók de ideale manier om die bijzondere autoreis door de Alpen feilloos vast te leggen.Eén van de verzekeraars die beelden van dashcams gebruikt bij het eenvoudiger bepalen van de aansprakelijkheid bij een ongeval is HEMA Verzekeringen . Daarom is de verzekeraar een gestart. Om jouw onvergetelijke roadtrips te filmen, zondagsrijders en wegmisbruikers te 'betrappen' of dat ene opzienbarende, hachelijke moment te delen met internetland. Wie nu een(allrisk) afsluit bij HEMA ontvangt een gratis iON Dashcam (t.w.v. €179,-). De actie loopt tot en met 31 mei 2017. Kijk voor de actievoorwaarden op www.verzekerdbijhema.nl