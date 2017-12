Autotest | Dacia Duster

“Een rechtstreekse concurrent voor de Duster ontbreekt er nog altijd. Verbazingwekkend.”

“Relatief veel overhellen in snel genomen bochten doet de Duster echter nog altijd. Gelukkig is het een stuk beter dan voorheen.”

We herinneren het ons nog goed. Acht jaar geleden werd in eerste instantie nog ietwat smalend gedaan over een SUV die de prijs kreeg van een goedkope hatchback. Maar Renault bleek de Dacia Duster met uiterste precieze in een gat in de markt te mikken. Ruim 1,1 miljoen stuks zijn er van de eerste generatie verkocht. En het gros daarvan was, in West-Europa tenminste, er eentje uit de hogere uitrustingniveaus. Ja, je leest het goed: een Duster met zwarte bumpers is zeldzamer dan één met lederen zetels. Best frapant, want het is juist de karige uitdossing – bij sterke voorkeur op stalen wielen – die de o zo begeerlijke cultstatus geniet.Afijn, nu is er dus een geheel nieuwe Duster. Wie de Roemeense SUV minder goed op het netvlies heeft ziet dat mogelijk niet direct, want van een afstandje oogt het design meer van hetzelfde. Een bewuste keuze, want Dacia is ervan overtuigd dat dit gaat werken. Daar kon het weleens gelijk in krijgen, want een rechtstreekse concurrent voor de Duster ontbreekt er nog altijd. Verbazingwekkend in de hedendaagse, oververhitte SUV-markt, maar natuurlijk gunstig voor de nieuwe Duster. Die blijft immers op dezelfde voet verdergaan, hetzij bedeeld met gewijzigde proporties en meer blingbling.Aan de hoeveelheid auto voor het geld veranderde echter niets. Instappen kan nog steeds voor minder dan 20 mille. Geen enkele middelgrote SUV duikt onder die psychologische prijsgrens. De importeur verwacht echter dat het gros van de Nederland verkocht Dacia de Prestige betreft, de topuitvoering. En die zit behoorlijk in de spullen met zoal een multimediasysteem met navigatie, cruise control, digitale radio-ontvangst, elektrisch bedienbare ruiten, parkeersensoren, achteruitrijcamera en 17 inch lichtmetaal. Zelfs dodehoekwaarschuwing zit erop. Want ja, op elektronisch vlak doet de Duster tegenwoordig aardig mee. De prijs van dit alles? Ruim tweeëntwintigduizend euro. Een koopje dat zelfs in het voormalig Oostblok niet langer van alledag is.Dacia zet de tweede Duster als een gloednieuwe auto neer. Er is zoveel aan de architectuur gesleuteld dat dit rechtvaardig is, maar eerlijk is eerlijk: stilletjes wordt nog altijd gebruikgemaakt van hetzelfde platform. Aan been- en hoofdruimte is zodoende niet gewonnen. Geeft niets, want dat is naar huidige maatstaven nog altijd prima. De bagageruimte nam wel toe door in totaal 10 centimeter meer koetswerk in de lengte. De voetafdruk meet nu 4,34 meter bij 1,80 meter.Terwijl duidelijk was dat het stoere koetswerk bij heel wat mensen in de smaak viel, wist het interieur van de eerste generatie geen uitgesproken goede indruk nalaten. Het was functioneel, ja. De vormgeving en afwerking gooide geen grote ogen. Of de nieuwe Dacia daarin verandering heeft weten te brengen? Ja en nee.Je kan zitten op nieuw ontworpen zetels, zowel voor als achter. Met vooraan een iets langere zitting en door heel de auto een nieuwe schuimvulling die comfortabeler is en tegelijk meer steun geeft. Er zijn evenwel nog altijd auto's die meer verfijning bieden. Ook in dezelfde prijsklasse.Vanaf het tweede uitrustingniveau heb je recht op een stuur dat in hoogte en diepte verstelbaar is. Een welkome aanvulling. Net zoals het scherm van de radio en navigatie (op de meeste versies een erg redelijk geprijsde optie van € 400), dat nu wat hoger zit. Nog altijd niet hoog genoeg om optimaal te zijn, maar op z'n minst niet lager dan je knieën. O ja, de bediening van de snelheidsbegrenzer en cruise-control zit op de middentunnel, net als bij Renaults. Daar niet ideaal. Hier evenmin.Toch ligt daarin niet onze voornaamste kritiek. Die schuilt namelijk (wederom) in de afwerking. Ja, we weten dat lang niet iedereen zich stoort aan het vele, keiharde plastic. Maar moest het tegelijk zó sober? Kon er nu echt geen kleurtje van af of een laagje stof op plekken waar dat als aangenaam wordt ervaren tijdens lange ritten. Onze ellenbogen begonnen al doods aan te voelen na 50 kilometer. Zelfs in het A-segment doen ze over dit soort comfort met tegelijk een decoratieve functie niet moeilijk. Gemengde gevoelens op dit onderdeel dus. Maar misschien vergt het wel gewoon een andere mindset.De Duster mag dan wel een compleet nieuwe koets dragen, onderhuids bleef alles bij het oude. Ongeveer. Want nu de fabriek in Pitesti in Roemenië officieel een nieuwe generatie bouwt, moet het model opnieuw op examen bij crashinstituut Euro NCAP.Om de impactenergie beter te absorberen zijn in het onderstel enkele balken van dikker staal vervaardigd, maar dat mocht niet baten. De Duster scoort met drie sterren hooguit gemiddeld. Het is vooral de afwezigheid van de allerlaatste elektronische snufjes dat hem de das omdoet. Op dat onderdeel scoort hij slechts 37%.Technisch valt er weinig nieuws te melden bij deze Duster. Motoren en transmissies dateren al van de vorige opfrisbeurt, en ook aan het onderstel wijzigde niet veel. Andere rubbers en ophangingspunten zorgen er hooguit voor dat de koets in extreme omstandigheden beter onder controle blijft. Relatief veel overhellen in snel genomen bochten doet de Duster echter nog altijd, wat niet altijd evenveel vertrouwen geeft in de wegligging. Gelukkig is het een stuk beter dan voorheen. En de stuurbekrachtiging, die voortaan elektrisch is, biedt minder weerstand. Dat laatste moet helpen bij manoeuvres, maar voor rijsensatie moet je toch echt elders wezen.De Dacia Duster wil vooral comfortabel en vergevingsgezind zijn. Dat is gelukt. En dat met een serieuze bodemvrijheid van 21 centimeter. Allemaal pluspunten zou je denken, en dat is ook zo. En er komt nog meer. Want de 1.2 liter turbobenzinemotor met 125 pk van onze testauto voldoet prima, ook al is 'ie op technologisch vlak niet meer het nec plus ultra. Met ook nog eens 205 Nm aan trekkracht snelt het handgeschakelde testexemplaar met 4x2-voorwielaandrijving zich naar 100 km/h in 10,4 seconden en kan 'ie 177 km/h. Voldoende om mee te kunnen in het verkeer, plus enige reserve.De Duster voelt in deze motor-bak-combinatie ook nooit log of onder-gemotoriseerd aan. Remmen doet hij ook uitstekend. Achteraan zitten weliswaar nog trommels, maar dat voelt mede gezien het geringe leeggewicht van 1,2 ton nooit als hopeloos ouderwets. Tot slot is de Duster stiller dan voorheen. Een roep van bestaande rijders is hiermee gehoord.Dacia sloeg met de Duster de spijker op de kop. Zo hard, dat de vonken eraf vlogen. Daarvan getuigen de verkoopvolumes van de eerste generatie. Het was tenslotte een knappe stunt om voor een dergelijk bescheiden budget een middelgrote SUV neer te zetten. De nieuwe Duster belooft nog beter te doen. Technisch valt er weliswaar weinig nieuws te verzamelen en wordt nagenoeg alles gerecycleerd. Maar aan de uitstraling werd getimmerd, waardoor de stoerste Dacia moderner, strakker en duurder oogt. Vooral om dat laatste kun je niet heen.Ondanks de verbeteringen is ook dat gebleven.