Autotest | Kia Stinger

“Kom niet aanzetten met de flegmatieke claim dat een Audi en BMW beter is afgewerkt dan de Kia Stinger. Want dat doet het niet. Punt.”

“Wie gaat dat in vredesnaam betalen voor Kia?! Niemand nooit niet, tenzij die persoon een mes op de keel is gezet.”

Doe maar. Dreun ze maar op. Want wij weten dat jij net zo goed diverse 'handtekeningen' van andere merken in het design van de Kia Stinger herkent. Zo passeerde onder andere de Jaguar XF de revue, en ook stijlkenmerken van de Maserati 3200 GT en Aston Martin V8 Vantage zijn geïdentificeerd. Weer een andere voorbijganger zag in de koets van de Stinger meerdere Porsche Panamera-trekjes, terwijl sommigen zouden zweren dat de interieurontwerper ook verantwoordelijk moet zijngeweest voor de Mercedes S-klasse.In de ene illusie kunnen wij ons wat meer vinden dan de ander, maar niettemin hebben wij zoiets: de Stinger had visueel bezien evengoed een nieuwkomer van het Australische Holden kunnen zijn, maar we knijpen ons nog altijd dagelijks tweemaal dat het niet zo is (anders waren we 'm zekerweten misgelopen). Eén ding is sowieso zeker: er is niets schattigs aan de Kia Stinger. Zo hoort testosteron op wielen eruit te zien!Over smaak valt te twisten. Tot uitentreuren. Begrip alom. Maar kom bij ons niet aanzetten met de flegmatieke claim dat de gemiddelde Audi en BMW beter is afgewerkt dan de Kia Stinger. Want dat doet het niet. Punt. En anders is daar het gat van de deur. Zó, dat moest er eventjes uit…Enkel wanneer je een voelermaat of loep ter hand zou nemen en weet waar je moet zoeken ontdek je mogelijk een net iets minder verfijnde keuze in materialen of assemblage ten opzichte van de premium merken uit Duitse makelij.De Kia Stinger hoeft zich nergens voor te schamen. Van de multi-elektrisch verstelbare voorstoelen (die tevens verwarmbaar zijn en gekoeld kunnen worden) en het fijn geborstelde aluminium op de middenconsole tot de geraffineerde weerstand van allerhande (draai)knoppen en reliëfs van de tastbare panelen; de Zuid-Koreanen hebben niets aan het toeval overgelaten. De Stinger is veruit de mooiste Kia ooit, en belooft veel goeds voor de modellen die in de pijplijn zitten.Mocht het nog niet zijn doorgedrongen:met de Stinger wil Kia aantonen dat, als het Zuid-Koreaanse merk zich hiervoor hard maakt, het zich prima kan meten met de geijkte orde uit het zuidelijke deel van Duitsland. Een gewaagde missie waarbij veel te verliezen viel, maar die grandioos heeft uitgepakt. Dat Kia daartoe ietwat vals heeft gespeeld doet daar geen enkele afbreuk aan af.Verantwoordelijk voor de onderstelafstemming is namelijk ene Albert Biermann, ex-BMW M. Kia kaapte hem weg niet lang nadat werd besloten door te pakken met de GT Concept uit 2011. En het resultaat daarvan lieg er niet om: zelf de grootste auto-nitwit of iemand die autorijden louter als noodzakelijk kwaad bestempeld zal een glimlach niet kunnen onderdrukken achter het stuur van deze Kia. De Stinger enthousiasmeert, nodigt uit en voelt mooi uitgebalanceerd. Kortom, Biermann strikken is een gouden zet geweest.Wat deze lofzang ook in de hand werkt is dat de Kia Stinger heel prettig stuurt; niet te licht en te zwaar en niet te direct. Vooral dat laatste hebben de technici bij Kia goed aangevoeld aangezien de Stinger geen opdringerige sportauto wil zijn maar gran turismo die evenzo bevlogen rijdt gedurende korte ritten als op de lange baan. En een te alerte besturing had dan weleens het contra-effect kunnen opleveren en de Stinger nerveuzer gemaakt dan men lief is.Want hadden al wel medegedeeld dat de aandrijving op de achteras geschiedt? Niet? Nou, bij deze. In onze ogen is het nog altijd de enige juiste aandrijfas en deze grote doch verrassend lichtvoetige Koreaan geeft daar nogmaals blijk van. Enkel bij (hard) remmen is merkbaar wel degelijk met een serieuze auto onderweg te zijnOptioneel is vierwielaandrijving, en na drie rondes op een mini-circuit op Mallorca stapten we uit met de verpletterende indruk dat deze versie zowaar nog speelser stuurt. Al kan dat aan de potige motor voorin hebben gelegen…Oké, dit punt spreekt slechts in geringe mate in het voordeel van de Stinger. De genoemde exclusiviteit komt namelijk niet voort uit een beperkte oplage of een unieke uitrusting. Niet dat het de Stinger ontbreekt aan toeters en bellen op het gebied van luxe, comfort en veiligheid, integendeel zelfs (want overwegend standaard allemaal), maar de vraagprijzen. Althans, die voor Nederland.Dankzij Den Haag moeten Nederlandse dealers noodgedwongen 60 mille vragen voor de Stinger. Op z'n minst, want de 3.3 liter V6, het 370 pk sterke topmodel, zal zelfs niet eerder van eigenaar wisselen nadat - schrik niet - een ton(!) is neergeteld. Wie gaat dat in vredesnaam betalen voor Kia?! Niemand nooit niet, tenzij die persoon een mes op de keel is gezet. Kia Nederland beseft zich dit terdege en hoopt daarom enkel op het beste. Bovendien zijn verkoopaantallen in deze niet heilig voor het merk. Als de Stinger als statement maar doordringt. Nou, bij ons doet het dat. Dubbel en dwars.Kia Stinger, onthoud die naam! Schrijf 'm desnoods ergens op. Want er komt een moment dat je terug verlangt naar hoe autorijden ooit bedoeld is maar je niet langer wilt inboeten aan moderne luxe en (praktisch) vernuft. Zodra dat moment aanbreekt, zou de Stinger weleens jouw volgende auto kunnen zijn. Niet nu, want niemand die je dat kwalijk neemt gezien de absurde prijzen, maar over pak 'm beet 6 jaar. Op het moment dat de prijzen op vergelijkbaar niveau liggen als nu al in België en Duitsland, maar toch nog altijd verzekerd bent van minimaal een jaar lang zorgeloos genieten van een puik alternatief voor bijvoorbeeld een 4-serie Gran Coupé of A5 Sportback en Kia's ongekende fabrieksgarantie van 7 jaar. Koop dan! Voor wie nu al overstag gaat: stuur ons een berichtje en we dragen je aan voor een lintje.