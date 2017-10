Autotest | Opel Grandland X

“Wij kregen de indruk dat de Grandland een perfecte auto is voor de lange afstanden.”

Bovenstaande schreven we eind vorig jaar onderaan onze rijtest met de gloednieuwe 3008. Mocht je je nu afvragen wat dit met de Opel Grandland X heeft te maken, dan zie jij niet wat wij wel zien. Kun je het niet meer volgen? We nemen het je niet kwalijk en zullen het uitleggen.Zo heeft Opel amper iets in de melk te brokkelen in de uiteenlopende SUV-klasses en zo ineens is het op volle sterkte met naast de Mokka X een Crossland X en deze Grandland X. Opmerkelijk, is 't niet?! Zeker voor een merk waarvan je zou denken dat het wel iets anders aan het hoofd had en zich daarbij al vol in de ontwikkeling van andere belangrijke modellen bevond. Een gloednieuwe Insignia en een Ampera-e om er maar twee te noemen. Hoe Opel dit dan toch heeft klaargespeeld in mum van tijd?Intussen heb je het waarschijnlijk al in de smiezen. Precies, de ondersteuning van de stille kracht die PSA Groep heet, inmiddels bekend als het nieuwe moederbedrijf van Opel. Een Frans autoconcern waarvan Citroën maar ook Peugeot deel uitmaakt. En laat dat merk met de leeuw nu beschikken over panklare blauwdrukken van enkele moderne SUV's, te weten de 2008, 3008 en 5008. Kortom, drie keer raden wat er onder de Opel Grandland X schuilgaat? Hint: wij zouden in het midden gaan zitten…Met de bejubelde Peugeot 3008 als donor scoort de Opel Grandland X inderdaad meteen al de nodige punten. Uiteraard ligt het antwoord op de bovenstaande vraag iets genuanceerder. Niet in laatste plaats omdat smaken verschillen. Gelukkig.Te beginnen met het exterieur. Want waar de 3008 overwegend stoer en in zekere mate zelfs avant-gardisch oogt, is de Grandland X juist zeer gelikt en vrij tijdloos. De carrosserie bevat geen lijn teveel. Als een Italiaans maatpak dat er doelbewust op gesneden is een zeer verzorgde indruk te maken. Een mogelijke keerzijde hiervan? Het design doet enigszins generiek aan. Alsof het evengoed een Hyundai (Tucson?) of SUV van een ander merk had kunnen zijn, ondanks de diverse Opel-signaturen zoals de lichtunits rondom. Dit maakt de Grandland X in onze ogen minder spraakmakend dan z'n Franse evenknie, al is het zeker een prettige verschijning. We kunnen dus goed voorstellen dat velen het een knappert vinden.Het interieur idem dito. Weg is het minuscule stuurtje, verdwenen zijn de flamboyante tuimelschakelaars als onderdeel van de Boeing-achtige i-Cockpit (zoals Peugeot dat zo mooi noemt). Aan niets is te onttrekken dat de Grandland X stilletjes een Peugeot 3008 onder de gelederen heeft.Het dashboard is echt typisch Opel en sterk versoberd ten opzichte van hoe het oorspronkelijk is ontworpen. De gelijkenissen met de Astra en Insignia zijn niet te missen. Voor een ludieke of romantische twist vragen de Duitsers je heil elders te zoeken. De sfeer is zakelijk en merkbaar gericht op functionaliteit. De gebruikte materialen zijn daar debet aan. Hier geen gedurfd laagje zachte stof, maar robuuste panelen van rubber of kunststof. Duitse Gründlichkeit zullen we maar zeggen.Ook het digitale instrumentarium van de 3008 is niet meer in de Opel Grandland X. Klassiek tellerwerk is wat de klok slaat. Een gemiste kans als je het ons vraagt, want zo'n gadget wordt al gauw geassocieerd met een auto van deze tijd en de jaren die nog komen gaan. Bovendien zijn er nog niet bijster veel auto's die zo'n visueel hebbeding kunnen aanbieden. Op dat vlak gaat de Grandland dus wat behoudender te werk. Voordelen heeft dit echter ook. Want zo vind je in de Grandland X nog gewoon fysieke (draai)knoppen voor bijvoorbeeld de klimaat- en volumeregeling. Daar kan geen touchscreen tegenop.Wel zijn alle moderne rij- en veiligheidssystemen verkrijgbaar, zoals voetgangersherkenning, adaptieve cruise control en rijstrookassistentie. Daarnaast is OnStar natuurlijk van de partij, Opel's eigen online assistent die je volgens het merk letterlijk uit z'n bed kan bellen voor prangende vraagstukken over auto en mobiliteit.Je Grandland vergeten te vergrendelen op Schiphol P1, terwijl je op het punt staat het luchtruim te verkiezen? Bel met OnStar en de andere kant van de lijn doet 'm alsnog op slot. Op afstand dus. Bij een ongeval wordt de hulpdienst zelfs automatisch ingeschakeld omdat elke seconde dan telt. En zo biedt OnStar nog tal van handige functies. Gratis bij iedere Grandland.Tja, wat is nog een typisch Duits rijgedrag? Vroeger was dat nogal doordrenkt van 'actie is reactie' achter het stuurwiel. Tegenwoordig omarmen zelfs de van origine uiterst vergevingsgezinde Franse (alsook Zweedse) merken zo'n setup.Afijn, terug naar de Grandland X? Die neigt - een beetje tegen de stroom in - naar de comfortabele kant van het rijspectrum. Voor sportiviteit moet je echt elders wezen, iets waarde ietwat 'rubberige' besturing (met name rond de middenstand) aan bijdraagt. Wij kregen de indruk dat de Grandland een perfecte auto is voor de lange afstanden. Een fijne reisauto waar je na 1.500 kilometer of meer nog altijd fris uitstapt. 'Mede dankzij de EGR-stoelen', zou Opel hieraan toevoegen. Ze zitten inderdaad zeer prettig en overal is het ruim zitten. Boomlange pubers? Dit is 'm!Daarin is de keuze zeer beperkt. Dieselen kan met een 1.6, goed voor 120 pk en 300 Nm. En als benzine is er een driecilinderturbo. Is dat het?! Ja, voorlopig wel. In een later stadium volgt nog een 150 pk sterke dieselmotor, maar qua benzines zit er vooralsnog niets anders in het vat.Schrik je van dat laatste bij toch een redelijk grote SUV als de Grandland X? Niet doen. Want wat een grandioos machientje is de 1.2 Turbo. Je hoort 'm amper, ook op snelheid. Sowieso is de Grandland X zeer stil. Windgeruis wordt heel goed buiten de deur(en) gehouden. En 130 pk aan vermogen is helemaal niet zo verkeerd. Zeker niet op een knap wagengewicht van krap 1.250 kilogram. Als Opel voor de grap had gezegd dat het blokje 160 pk levert, had we het meteen geloofd. Zo enthousiast toont de driecilinder zijn vermogen. Moeiteloos sjezen we mee op de uiterst linkerbaan van de. Tot circa 180 km/h, om daarna de overhand te verliezen aan de natuurwetten. Wij waren echter toen al lang overtuigd: meer heb je eigenlijk niet nodig.Dat kun je gerust stellen. Bovendien heeft de Grandland X een heel eigen identiteit. Van het Franse DNA is nauwelijks tot niets te merken als je niet beter zou weten. En dan nog?! Zoals we dat al een beetje hebben laten doorschemeren: er zijn mindere auto's om als bloedverwant te hebben. Op naar Auto van het Jaar 2018? Wie weet.