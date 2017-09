Autotest | Kia Stonic

“Nog voor het einde van dit jaar heeft het winkelende publiek in deze klasse de keuze uit ruim 15(!) alternatieven”

“Welke motor moet ik hebben? De 1.0 liter driecilinder-turbobenzine. Absoluut!”

Je kunt het als automerk eigenlijk nooit goed doen. Teken je wat spannends of super-de-luxe, dan moppert men naderhand over de prijs. Probeer je wat keks, dan denkt men al gauw: 'Wat zullen de buren wel niet denken?!' En zinspeelt een merk op veilig, dan is het ook niet goed, want nogal fantasieloos. Kia heeft als budget- en heden als mainstreammerk zo'n beetje alle consumentenscenario's al eens meegemaakt. Van de Pride in z'n vroegere jaren tot de hedendaagse Soul en Stinger . En daar heeft het leer uit getrokken. Wil je scoren, dan moet je ergens in het midden van alle uiteenlopende wensen gaan zitten. En dat is precies wat het heeft gedaan met de Stonic.Doen we. Neem nu het exterieur van de Stonic. Het oogt niet zo flitsend als dat van de Stinger, Kia's nieuwste paradepaard, een achterwielaangedreven sportsedan waarmee het merk zich een spannend imago hoopt aan te meten.Aantrekkelijk en representatief daarentegen is de Stonic absoluut. Al is er wel degelijk ruimte gelaten voor ludieke ornamenten, zoals de eigenaardige C-stijl die doorloopt en zelfs deel uitmaakt van het dak, de aparte knik onderin de achterportieren en de net even wat anders gevormde dakrails. Maar er echt uitspringen zoals een Nissan Juke dat doet, nee, dat doet de Stonic niet. Dat deed Kia's eigen Soul toch een stuk meer. Maar ja, de meesten vinden dat dan weer iets te veel van het goede, zo blijkt.Wel, in vergevorderde mate is de Kia Stonic een opgehoogde Rio en dat zie je misschien nog het meest terug als je de portieren opent. Kia heeft niet de moeite genomen de Stonic te voorzien van een eigen dashboardontwerp en ook het meubilair is krek eender aan die hatchback. Of dit storend is? Welnee, want het doet allemaal evenzo verzorgd, functioneel en overzichtelijk aan.Een gemiste kans is het anderzijds wel, aangezien de Stonic zich ook hier niet nadrukkelijk onderscheidt van de alsmaar uitdijende massa aan compacte SUV's. Immers, nog voor het einde van dit jaar heeft het winkelende publiek in deze klasse de keuze uit ruim 15(!) alternatieven. En sommige daarvan hebben zich nu al gepresenteerd als net even wat moderner of uitgesprokener . Aan de hand van meer gadgets bijvoorbeeld, maar ook een luxeuezer materiaalgebruik of meer tierelantijntjes. In de Stonic kom je nog best veel hard of glimmend plastic tegen, namelijk. De eventuele frivole kleurtjes waarmee het interieur naar eigen smaak is op te leuken kunnen dit niet verbloemen.Goed, en opvallend genoeg anders dan de meeste andere auto's in deze klasse. Opnieuw moet je daarvoor met een schuin oog naar de Rio kijken. Waar 95% van de SUV's en crossovers over een hogere zitpositie beschikt en waardoor je wat meer neerkijkt óp het overige verkeer, zit je in de Stonic als in een hatchback: retalief laag en minder 'op de bok'. De zitpositie is hierdoor actiever (sportiever zou hier ook een prima omschrijving kunnen zijn) en betrekt je zo meer bij het rijden. Precies zoals Kia het bedoeld heeft, ook al beseft het zich tergede dat dit de oudere doelgroep kan afschrikken. Ervaar het gewoon tijdens een proefrit is ons devies. Wie weet vind je het juist wel prettig. Vergeet bovendien de hogere bodemvrijheid van de Stonic niet ten opzichte van de gemiddelde hatchback en sedan. Hierdoor is de instap en de zit van nature al hoger.Hmm, dat hangt er een beetje vanaf wat je onder sportief verstaat. Denk je hierbij aan een straf en vlot rijgedrag, dan luidt het antwoord een 'ja'. Het onderstel van de Kia Stonic is namelijk best stug gedempt. Met name op slechter, pokdalig wegdek kan het aanwezige comfort zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen en is het welhaast klaptanden.De ophanging heeft in zulke situaties moeite om de korte opeenvolgende oneffenheden bij te houden. Had niet gehoeven, volgens ons. De grotere SUV's van Kia hebben reeds bewezen over een uitstekende rijmix tussen comfort en dynamiek te beschikken. Gelukkig liggen de wegen in Nederland er over het algemeen zeer strak geplaveid bij en zal de Stonic zich hier niet zo snel als ietwat stoterig ontpoppen. Zeer te spreken zijn we dan weer over de besturing. In het verleden kon een Kia op dit gebied soms nogal vaag en doods aanvoelen, maar het stuurgevoel van de Stonic is heel natuurlijk en prettig. Niet overdreven licht en direct, maar precies goed.De 1.0 liter driecilinder-turbobenzine. Absoluut! Vergeet de 1.6-diesel. Om meerdere redenen. Niet alleen is de CRDi duurder in aanschaf, de dieselmotor is bovenal aanzienlijk luidruchtiger en niet zozeer vlotter in prestaties, ondanks een koppel van 260 Nm. De ietwat hakerige, handgeschakelde 6-bak met lange ratio's houdt dit tegen. Kortom, ga voor de driepitterbenzine. Het is echt de fijnste motor. De éénliter draait heel mooi rond, is zelfs op hogere kruissnelheid stil en is gekoppeld aan een handbak die prettiger schakelt. Bovendien komen de 120 pk's die het blokje levert lekker levendig over, waardoor je over prestaties niets te klagen zou moeten hebben. De Stonic weegt leeg dan ook nog geen 1.000 kilogram.Er is ook nog een turboloze 1.2-benzine verkrijgbaar. Maar of de Stonic de 84 pk daarvan verdient, betwijfelen we. Sowieso hebben we het advies de instapversie links te laten liggen. De vanafprijs van 18.995 euro daarvan is vooral een lokkertje. Zo ontbreekt airco en rolt de Stonic dan nog op stalen wielen. Pas vanaf 20.395 euro zit je er behaaglijk bij, met de ComfortLine (en de atmosferische 1.2). De Stonic voorzien van de fijne 1.0 T-GDI en meteen in een luxere uitvoering met navigatie kost 22.995 euro.Nou, wij vinden dat de Kia Stonic een uitstekend tijdsbesef heeft aangaande veiligheidsvoorzieningen. Zo zijn alle populaire beschermengeltjes en rijhulpmiddeltjes aanwezig. Van rijbaanassistentie en dodehoekdetectie tot een functie die automatisch op de rem trapt wanneer er plots een voetganger of fietser voor de auto opduikt. Ook handig is een systeem dat bij achteruitrijden uit een parkeervak met je meekijkt of er geen kruisend en daarmee potentieel gevaarlijk verkeer nadert. Doet het dat, dan worden automatisch de remmen in werking gesteld. En verder kun je rekenen op een hedendaags multimediasysteem, bij de Stonic standaard getoond en te bedienen via een 7 inch centraal display. Ook smartphone-integratie is van de partij middels Apple Carplay en Android Auto. Draadloos opladen van je mobiel en een volledig digitaal instrumentarium, waarmee sommige andere auto's in dezelfde prijsklasse uitpakken, ontbreken echter.Kleine jongens worden groot, waarvan sommige heel groot, zoals Kia. Zo'n groeispurt gaat automatisch gepaard met hoge verwachtingen. En je weet: hoge bomen vangen meer wind. Wat we hiermee willen zeggen met het oog op de Stonic? Wel, in dat (kritische) licht bezien moet gezegd dat wij hier en daar op meer hadden gehoopt bij het groot en sterk geworden Kia. Meer verfijning in met name het onderstelgedrag en de afwerking van de Stonic. Maar allicht ook een hipper ex- en interieur. De Kia Stonic is nu een wel heel veilige keus. Zoek je iets bijzonders, zelfs als dat gerust iets meer mag kosten, achterhaal dan allicht eerst wat voor vlees je in de kuip hebt met een van de vele andere nieuwkomers in het compacte SUV-segment.Ben je echter nu al helemaal hotel de botel op de Kia Stonic: kopen! Ook dit begrijpen wij. De Stonic heeft het immers allemaal. Hij smoelt stoer, zit doordacht in elkaar, is luxe, veilig en ruim voor z'n formaat en rijdt door de bank genomen prima. Niets echt fout doen is immers ook een kwaliteit.