Autotest: Nieuwe Ford Fiesta

Veertig jaar. Ja, zo lang draait de Ford Fiesta al mee. Maar van rimpels is nog geen enkele sprake. Bij elke generatie werd weer doorontwikkeld en vernieuwd. En ook ditmaal is de Fiesta weer een moderne auto om te zien. Geen revolutionaire designwending, maar dat was volgens de ontwerpers ook niet wat de doelgroep wilde. De Fiesta moest nieuw en modern ogen, maar wel met behoud van de bekende Fiesta-looks was de boodschap.Er is goed geluisterd naar de klant. En dat moet ook wel want die is veeleisender dan ooit en heeft een gigantische keuze in dit segment. Van hatchbacks tot stationwagons en meer dan ooit ook crossovers. En daar blijft het niet bij, want binnen die modelgroepen kun je bovendien opteren voor een sportieve auto, een allround model of juist een luxe uitgevoerd exemplaar. De keuze is enorm.Ford zag die trend tijdig aankomen en heeft voor de nieuwe Fiesta een keur aan uitvoeringen en personalisatiemogelijkheden ontwikkeld. Een optielijst die verder gaat dan een ander kleurtje of lichtmetalen wiel. De Titanium/Trend, de ST-Line alsook de Vignale zijn zichtbaar andere modellen. Met specifieke bumpers, een andere grille, afwijkende lichtmetalen wielen alsook een verschillend aangekleed interieur maak je heel bewust een keuze voor een sportieve uitdossing (ST-Line), een chique aankleding (Vignale) of een gulden middenweg (Trend/Titanium). Wie zich nog verder wil onderscheiden kan vanaf volgend jaar ook nog kiezen voor de Active-uitvoering die met een grotere bodemvrijheid, dakrails en extra stootlijsten wat van de crossovers van Ford heeft mogen lenen.Die ruime keuze houdt niet op bij de uitstraling. Ook de optielijst is best indrukwekkend. Wat te denken van adaptieve cruise control, automatische inparkeerfunctie, stoel- en stuurverwarming alsook DAB-radio. Zaken die we in dit segment amper tot niet tegenkomen. Op het gebied van (actieve) veiligheid is de lijst al evenzo indrukwekkend. Zo zijn er twee camera's, drie radars en 12 sensoren te monteren om 360 graden rondom de auto de omgeving te scannen. Zo kan de Fiesta ongelukken en schades voorkomen in de breedte zin van het woord.Wel revolutionair vernieuwd is het interieur. Met name dankzij de komst van een touchscreen op het dashboard. Bijna de helft van de knoppen kon hierdoor verdwijnen en dat geeft een veel opgeruimder en hoogwaardiger gevoel.Mooi aan het scherm, dat in de topuitvoering 8 inch groot is, is het feit dat de resolutie zeer hoog is en de bediening niet alleen met touch maar ook met knijp- en veegbewegingen werkt. De smartphone is er bovendien naadloos aan te koppelen via Apple Carplay en Anroid Auto.Is de telefoon eenmaal gekoppeld dan kunnen via het scherm diverse apps worden gebruikt. Waaronder ook Spotify. En dat is prettig, want wie voor € 900,- hetaanvinkt krijgt dan ook de Denen van Bang & Olufsen aan boord. Het speciaal op de Fiesta afgestemde geluidssysteem telt tien speakers, waaronder een subwoofer en heeft een voor dit segment onovertroffen geluidskwaliteit. Het is weliswaar niet de kwaliteit die je meteen van B&O zou verwachten, maar desalniettemin is het prettig helder en met een mooie diepe bass. Voor de muziekliefhebber absoluut een argument om voor de Fiesta te kiezen.Tot zover de droge mededelingen. Daar hadden we niet voor naar Spanje hoeven vliegen. Waar we dat wel voor deden is om daadwerkelijk te gaan rijden met de nieuwe Fiesta. En dat doen we dan ook. Eerst met de 1.5 TDCi met 120 pk. Deze diesel is een keuze die in ons land vermoedelijk maar een heel klein deel van de verkopen voor zijn rekening zal nemen, maar daarmee niet minder prettig of belangrijk.Met de dieselmotor voorin ontpopt de Fiesta zich als een heel prettige reisgenoot. Het blok is relatief stil, onderin zeer koppelrijk en prettig soepel. Belangrijk voor wie grote afstanden gaat maken met de Fiesta. Het onderstel weet een mooie mix te bieden van comfort en dynamiek en sluit daar perfect bij aan. De besturing is wel een tikkeltje gevoelloos, maar dat is inmiddels een bekend verhaal bij moderne auto's.Van een ander kaliber is de ST-Line. Niet alleen om de door ons gereden 140 pk sterke versie van de 1.0 liter EcoBoost (die overigens niet naar ons land komt), maar mede ook door de afstemming van de auto. De ST-Line ligt 10 mm dichter bij het asfalt en is qua veren, dempers, stabilisatoren, ESP en besturing afgestemd op de sportievere rijder.Het resultaat is een lekker speels karretje. Het blok wordt eenmaal op toeren lekker gretig en klinkt zowaar nog leuk ook. Sturen doet de ST-Line een tikkeltje beter, maar voor het echte sportieve werk is en blijft het te ongevoelig. Het onderstel daarentegen is grandioos. Dankzij de compleet uitgestorven wegen van onze testlocatie konden we op behoorlijk hoge snelheden de bochten verslinden. De Fiesta geeft geen krimp. Mede dankzij het Electronic Torque Vectoring Control, waarbij de binnenste wielen in een bocht wat worden afgeremd, is de grip groot. De stoelen, die we in de Titanium wel erg weinig steun vonden geven, mogen er in de ST-Line ook zijn. De Fiesta stond al bekend om zijn geweldige rijeigenschappen en maakt dat wederom waar.Tot slot maakten we nog een kort rondje in de Vignale. Met dezelfde motor als in de ST-Line dus dat verhaal besparen we je. Wel belangrijk om te vertellen is het gevoel dat de auto je geeft. De leren stoelen met 'tuxedo'-stiksel alsook de lederen afwerking op het dashboard geven je echt een chique gevoel. Ook zijn uitstraling met meer chroom en specifiek ontworpen lichtmetalen wielen maakt dit de meest luxueus aanvoelende Fiesta.En dan de conclusie. Maar wie tussen de regels door heeft opgelet zal dat niet als een verrassing komen. De Fiesta is gegroeid. Fysiek maar een paar centimeters, maar qua volwassenheid een hele generatie. Het is indrukwekkend wat voor opties Ford allemaal levert. En minstens zo belangrijk; tegen aantrekkelijke meerprijzen. De keuze in verschillende uitvoeringen met elk echt eigen karakter laat tevens zien dat Ford begrijpt wat je als consument wenst. Meer dan ooit biedt de Fiesta voor elk wat wils. Dat gecombineerd met een goede ergonomie en prima rijeigenschappen maakt de Fiesta nu alweer één van de favorieten in zijn segment.Benieuwd welke motoren Ford allemaal levert in de Fiesta en tegen welke prijs? Dat lees je in ons eerder verschenen artikel