Autotest | Opel Ampera-e

“Opel kan de vraag naar de Ampera-e nu al niet bijbenen”

“Je zou bijna vergeten dat het kentekengewicht toch echt een kloeke 1.700 kilogram noteert”

520 kilometer kan de volledig elektrische Ampera-e op een 'volle tank' rijden. Volgens de NEDC-norm althans. Vergeet die meetcyclus echter. Het is achterhaald en zal daarom – eindelijk – worden vervangen door de WLTP-richtlijn. Deze meetmethode, die staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, staat dichterbij de realiteit omdat er wél rekening gehouden wordt met invloedrijke zaken als weersomstandigheden, wegcondities, rijstijl en belading. 'Op basis van WLTP komt de Ampera-e circa 380 kilometer ver op een afgeladen accupakket. Dat is nog altijd tussen de 100 en 200 kilometer verder dan de directe concurrentie', meldt Opel trots. 'Terecht!', zo willen ook de Noren ons alvast doen geloven. De eerste 4.000 bestellingen namens dat EV-liefhebbend volkje zijn in elk geval al binnen bij Opel. Een voorteken?Nederland wordt na Noorwegen gezien als de tweede belangrijkste EU-markt voor de Opel Ampera-e. Dit vanwege de eveneens relatief hoge 'laadpuntdichtheid' in ons land en stimuli vanuit de overheid. Voordeeltjes zo verleidelijk als het kosteloos gebruik mogen maken van tolwegen en de busbaan, zo ver gaat men in Den Haag (nog) niet. Maar net als in Noorwegen zijn elektrische auto's in ons land nog altijd vrijgesteld van wegenbelasting en komen ze in aanmerking voor fiscale aftrekposten en slechts 4% bijtelling bij zakelijk gebruik. Gelukje(s) voor met name de leaserijder die daardoor niet zo'n issue zal maken van de Ampera-e's stevige vanafprijs van € 40.995,-. Jan Modaal zonder die secundaire arbeidsvoorwaarde daarentegen…? Van die kopersgroep zal de eerste elektrische Opel het waarschijnlijk niet moeten hebben. Daarnaast, zie een levertijd van driekwart jaar(!) maar eens te verkopen aan iemand waarvoor dergelijke financiële voordeeltjes niet geldt. Ja, je leest het goed: Opel kan de vraag naar de Ampera-e nu al niet bijbenen. Begin 2018 komt de levering pas echt op gang luidt de verwachting.Zeker. Maar strikt zegt het nog altijd niets over hoe de elektrische Opel in de praktijk bevalt en hoe hij rijdt. Om daarin alvast kort te gaan: als iedere normale Opel.In Noorwegen, waar altijd wel een Tesla Model S, Nissan Leaf of BMW i3 in je directe blikveld rijdt, zijn ze al wat meer gewend wat EV's betreft, maar zelfs als de overigens zeer vriendelijke Noren niet beter zouden weten, zouden zij niet op- of omkijken wanneer de Ampera-e voorbijrijdt.De Ampera-e oogt als een doorsnee auto. Beetje MPV-achtig om preciezer te zijn. Een best opmerkelijke carrosseriekeuze eigenlijk, omdat de reguliere vraag naar dat type auto momenteel compleet op z'n gat ligt in Europa. Echter in de Verenigde Staten is dat mogelijk anders, en de Opel Ampera-e is immers een laatste stuiptrekking op Europese bodem van voormalige moederbedrijf General Motors.In Amerika kennen ze de Ampera-e namelijk al wat langer als Chevrolet Bolt en dat feit is ook meteen dé oorzaak dat de afwerking van het interieur – naar Europese maatstaven – enigszins te wensen overlaat. Amerikanen opteren liever voor gadgets dan hoogwaardige materialen. Aan het eerste zodoende geen gebrek, maar elk display en knoppencluster en alles wat je aanraakt is dus wel omringd met veelal hard plastic. Zonde, al is de Ampera-e gelukkig wel vrij van (goedkope) kraakjes en piepjes, wat duidt op een degelijke bouwkwaliteit. En mocht er onverhoopt toch iets dienstweigeren, binnen de 8 jaar of 160.000 kilometers zit je veilig. Dat is een heel behoorlijke garantietermijn.Prima. Verrassend goed zelfs. Doordat het grote accupakket optimaal is verspreid over de bodem van de vloer, houdt de Ampera-e maximaal ruimte over voor vier à vijf inzittenden. In de Astra zit je dichter op elkaar, gokken we zo. Het is waarschijnlijk eerder de 380 liter grote bagageruimte die voor een groter gezin aan de krappe kant is. Ook de zeer hoge tildrempel kan een dingetje zijn.Goed, tot zover is de Ampera-e eigenlijk een EV-middenklasser als de meeste anderen. Het is de fatsoenlijke, realistische actieradius die 'm er uit doet springen. 380 kilometer wordt toegezegd. Moet je deze opgave wel voor waarheid aannemen? Wij zouden het doen, want na een afwisselende testronde van in totaal 240 kilometer geeft een van de vele kleurrijke metertjes op het dashboard aan dat er nog zo'n 120 kilometer gereden kan worden totdat de accu's leeg zijn. En dat terwijl het buiten een gure 6 graden Celsius is en er continu een stevige wind waait over het heuvelachtige bestaan rondom Oslo.Bovendien kunnen we het niet laten regelmatig een sprintje te trekken met de Ampera 2.0, toch wel een van de grootste geneugten van een elektrische auto. Razendsnel schiet de Opel – dankzij een permanent koppel van 360 Nm – uit de startblokken. Bij elke snelheid tot nabij de top van 150 km/h. Met name de tussenacceleraties zijn indrukwekkend (van 80 naar 120 km/h duurt slechts 4,5 seconden). Niet te vaak in die verleiding raken, want dit gaat ten koste van de accuradius.De Opel Ampera-e doet weliswaar aan bijladen via regeneratie bij vertragen, maar echt lonend is dit niet. Er komt geen streepje bij tijdens onze uitgebreide testronde. En we hebben nog wel zoveel geremd. Niet via het rempedaal overigens, maar door simpelweg het gaspedaal los te laten (in L-modus). De vertraging op de 60 kWh sterke elektro-aandrijflijn is daarop zó sterk dat de Ampera-e eigenlijk geen conventionele remmen zouden hoeven hebben indien een noodstop in het verkeer niet zou bestaan. Het is weliswaar eventjes wennen in het begin, maar heb je het 'One Pedal Driving' eenmaal door dan valt er optimaal van te profiteren en rijdt het bovenal heel ontspannen. Zoals eigenlijk het ganse rijgedrag van de Ampera-e valt samen te vatten.De geruisloze aandrijflijn is hier logischerwijs vooral debet aan, maar ook qua onderstel is de Ampera-e merkbaar op comfort opgesteld. Zo is het weggedrag net zo stabiel als de doorsnee Astra en heeft de koets geenszins de neiging tot overmatig overhellen in bochten. Acute lastwisselingen doen de Ampera-e niets en de besturing voelt heel natuurlijk. Je zou bijna vergeten dat het kentekengewicht toch echt een kloeke 1.700 kilogram noteert. Kortom, aan alles is te merken dat General Motors niet van gisteren is op het gebied van hybride en EV's. Klinkt als een gouden handdruk voor Opel, als je het ons vraagt, en een definitieve doorbraak voor de EV onder de massa.