Autotest | Kia Picanto

Hebben we ons oordeel over de nieuwe Picanto al weggegeven nu? Allicht, maar zo verrassend zou die nu ook weer niet zijn geweest. De vorige generatie was immers ook al een topautootje die je absoluut niet het gevoel gaf onderweg te zijn met een koekblik op wielen. Nog niet eens zo heel lang geleden was dat wel anders.Niettemin, de Zuid-Koreanen zijn intussen al lang niet meer de enigen die weten hoe je zoveel mogelijk auto propt in om en nabij 3,5 meter koetswerk tegen een vraagprijs van circa tienduizend euro, de psychologische streefprijs van het kleinste autosegment. En er arriveren al meer kapers op de kust. Naar eigen zeggen zijn de Volkswagen Up! en Opel Karl daarvan de voornaamste. Oftewel, wil Kia die Duitsers te slim af zijn dan moe(s)t de nieuwe Picanto voor de derde opeenvolgende keer over een zekere X-factor beschikken. Iets dat niet meevalt bij de wetenschap dat het winkelende publiek in deze klasse veeleisender is geworden maar daarvoor geen hogere prijs wil betalen.Doen we, want de factor prijs is veelal criteria nummer één bij aanschaf van een van de allerkleinste auto's. De nieuwe Kia Picanto is er vanaf € 11.725,-. Dat ligt niet in de buurt van die magische tien mille, verre van zelfs, maar dat zou eigenlijk ook een utopie zijn. In eerste instantie omdat de rijklaarkosten sinds 1 november 2016 bij iedere geadverteerde nieuwprijs zijn inbegrepen, ten tweede omdat Kia enkele klusjes heeft moeten klaren om haar kleinste nog volwassener te krijgen en ten derde omdat de schoorsteen ook moet blijven roken. Dat is niet alleen bij Kia, maar bij elk automerk zo.Het zure – voor de potentiële koper – is wel dat de EconomyLine, zoals de instapuitvoering heet, qua luxe eigenlijk nauwelijks meer biedt dan stof om de stoelen, een radio en een hoedenplank. Airco ontbreekt op dit 'stickerprijs'-model, evenals centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en in de kleur van de carrosserie mee gespoten deurgrepen en spiegelkappen. De versie die je wilt is zodoende minimaal de EconomyLine Plus. Die bevat wel deze spullen, en meer, tegen betaling van € 12.475,-.Extreem veeleisend? Weet dan dat je niet meer dan 20 mille kunt uitgeven. Bij € 19.040,- stopt de prijslijst voor de speciale First Edition . Maar dan beschik je wel over zo'n beetje alle toeters en bellen die je wensen kunt. Ja, zelfs LED-verlichting, een uitgebreid infotainmentsysteem met groot display en smartphone-connectiviteit en cruise control.Ons advies: ga voor de Picanto GT-Line. Deze nog niet eerder verkrijgbare, sportief getinte uitvoering zit zowaar nog dikker in de spullen dan de First Edition, smoelt lekker kek en is met € 17.075,- nog voordeliger ook. Inclusief functies als draadloos opladen van je smartphone en stuurwielverwarming. In een A-segmenter! Vroeg je 15 jaar geleden naar zulke features dan had de verkoper je voor gek verklaard.Wel, op het gebied van ruimte heeft Kia nu juist de grootste vooruitgang geboekt. Speciaal daartoe werd een compleet nieuw platform ontwikkeld (die ook bestemd zal zijn voor de volgende Hyundai i10). Dat tornt niet aan de buitenmaten maar heeft er wel voor gezorgd dat de wielbasis kon groeien en het dashboard dichter tegen de voorruit geplaatst kon worden. Beide met 15 millimeter, wat ingenieus is gezien de beschikbare werkruimte die Kia zichzelf oplegde.Het effect hiervan merk je in elk geval zeker. Sterker, wij waren zowaar verrast toen we ontdekten dat mensen met een lengte van tegen de twee meter prima achter zichzelf kunnen zitten. Zelfs de hoofdruimte is behoorlijk. En de bagageruimte? Kia claimt dat de nieuwe Picanto met standaard 255 liter de ruimste in z'n klasse is.Dat mag geen verrassing meer zijn inderdaad, ook omdat de vorige generatie al heel volwassenen rijdt. De nieuwe Picanto doet het zelfs nog beter. Moeiteloos wikkelt de auto nu ook slechter wegdek af en tot 100 km/h blijft het prettig stil aan boord. Maar ook op hogere snelheid heb je nog altijd niet het gevoel in een kleine auto te zitten. De Kia Picanto rijdt echt groter dan 'ie is.Heb je ons eerdere koopadvies ter harte genomen en de GT-Line bovenaan het wensenlijstje gezet, weet dan alvast dat deze iets stoterig kan zijn op korte en snel opeenvolgende oneffenheden. De oorzaak hiervan ligt bij de straffe vering en grotere, 16 inch wielen. Onacceptabel wordt het echter nooit en daartegenover wordt een net even wat scherper stuurgedrag gezet.Drie stuks, waarvan één pas in een later stadium aan het leveringsprogramma wordt toegevoegd. Aftrappen doet Kia met een 1.0 liter driecilinder en een 1.2 viercilinder-benzine, goed voor respectievelijk 67 en 84 pk. Herken je ze? Dat kan kloppen, de oude Picanto werd ook al door deze atmosferische motoren aangedreven en onze kritiek op deze machientjes is dan ook niet veranderd: tot 100 km/h valt prima met het overige verkeer mee te komen, maar daarboven is het aanpoten en regelmatig (terug)schakelen om de vaart erin te houden. Gelukkig is Nederland vlak, wat helpt.Over het brandstofverbruik alvast geen zorgen; dat was in de heuvels rondom Barcelona, waar wij de nieuwe Picanto reden, al heel verdienstelijk. De boordcomputer noteerde telkens en zonder enige moeite 1 op 20. Klein smetje wel: de handbak laat zich ietwat kneuterig bedienen en valt daarmee uit de toon met de rest van de auto. Mogelijk dat de 1.0 liter T-GDI, die achterin het jaar volgt, hierin verandering brengt. De turbo op deze 100 pk sterke driepitter zal de volwassenheid van de Kia Picanto zonder meer naar een nog hoger niveau stuwen. Al zal de prijs daar ook weleens naar kunnen zijn.Dat is eigenlijk best een lastig te beantwoorden vraag. Zoals eerder aangehaald was de vorige Kia Picanto ook al een heel verdienstelijk autootje. De nieuwe doet weliswaar alles nog net eventjes wat beter en verfijnder en is 'ie vooral ruimer, maar ook duurder. In dat licht bezien is overstappen zonder enige overpeinzing af te raden.Ben je daarentegen nieuw in dit segment en sta je op het punt een aankoop te doen, dan kun je gewoonweg niet om de kleinste Kia heen. Momenteel is er geen A-segmenter te koop die meer auto per euro biedt. Nog maar te zwijgen over die unieke 7 jaar fabrieksgarantie. Al zijn we zeer benieuwd hoe de concurrentie hierop anticipeert.