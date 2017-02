8 redenen waarom de Seat Leon Cupra 300 een feest is

Last but not least. Heritage. Hoe je het ook wendt of keert, een sportlabel met een rijke (race)historie doet wat met je. Toegegeven, de faam die GTI en RS genieten haalt Cupra nog niet, cachet heeft het zonder meer. Bovendien is Seat met Cupra nog altijd zeer actief in de autosport – terwijl equivalente labels al meer teren op wat ooit was. Al met al reden te meer om te concluderen dat de Loen Cupra 300 een zeer feestelijk totaalpakket is. En dat terwijl je er evenzo makkelijk boodschappen mee doet of de kinderen naar school brengt. Zelfs filerijden kan 'ie geheel zelf. Buen trabajo, Seat!