Autotest | Nissan Micra

Nissan zonder Micra, dat is als een diner zonder toetje. Hoe smakelijk ook, er mist iets. De Micra is wat de Fiesta voor Ford en de Punto voor Fiat is; het heiligbeen van Nissan. Mensengeneraties zijn ermee opgegroeid. In miljoenen herinneringen komt het model voor. Toch had het zomaar gekund dat de Micra een stille dood was gestorven.De nieuwe Micra lijkt namelijk in niets op zijn voorganger(s). Niet zo gek, want met elke volgende generatie werd de Micra oubolliger en truttiger. Zo ook de koper. Een fatale hartaanval was slechts een kwestie van tijd geworden. Kortom, het moest anders. En dus is de Nissan Micra nu scherp, stoer, sportief én verfrissend. Met een frivole flanklijn die de krachtige wigvorm accentueert. Nissan's icoon oogt – en blijkt ook na de eerste aanblik – zó anders, dat een nieuwe naam is overwogen.Dat hadden wij ook. Al bij de onthulling van de Sway , de conceptversie die begin 2015 voorafging aan deze vijfde generatie Micra. Je hoefde dan ook niet over een speciale gave te beschikken om in dat studiemodel de Clio van zakenpartner Renault te herkennen. Nu nog altijd niet, en de vraag dat de nieuwe Micra nauwelijks meer is dan een opgewarmde maaltijd uit de Franse keuken rijst dan ook voordat je hier erg in hebt. De concernzusjes worden zelfs op dezelfde productielijn gebouwd. In Flins, onder de rook van Parijs.'Toegegeven, ze hebben inderdaad iets van elkaar weg. Toch zijn ze heel verschillend!', drukt Nissan op het hart. De Micra is korter dan de Clio, staat op Nissan's geheel eigen V-platform en kent zoal een kortere wielbasis. Zes centimeter scheelt het.Die laatste waarde doet meteen vrezen voor de binnenruimte, want de Clio blinkt daarin niet uit. En zowaar, de nieuwe Micra moet het daarvan ook niet hebben. Voor een gezin met jonge kinderen volstaat de Micra dan weer prima. Inclusief bagage. Met de achterbank bezet past er 300 liter aan spullen achterin de Micra. Een adequate en marktconforme hoeveelheid.Goed. Luxe zelfs. Het dashboard staat weliswaar in contrast met de jolige buitenzijde, functioneel en keurig verzorgd is het wel. Zeker wanneer is gekozen voor het optiepakket waarbij een aanzienlijk aantal panelen met leder zijn bekleed. Wij zeggen doen, want dan oogt het geheel zeer stijlvol. De compacte Nissan ontstijgt ermee zelfs de klasse waarin 'ie opereert. Tip twee: ga voor oranje, rood of blauw accenten en voel je jong zolang de Micra in je bezit is.Kritiekpuntjes zijn er ook. Nissan gebruikt namelijk nogal een merkwaardige mix aan materialen. Waar sommige niet misstaan in een hogere autoklasse, ontstijgen andere amper het niveau van het 'budget'-segment. Keihard plastic slaat hier en daar de klok. Aanbeland bij de achterportieren moet de zak met geld op zijn geweest; zo fantasieloos oogt het rond de achterbank. Zelfs luidsprekers ontbreken er, terwijl de bestuurder extra verwend wordt middels speakers in de hoofdsteun. Van Bose. Het 3D-effect is niet onaardig, wij prefereren echter een puurdere muziekbeleving. Eentje waarbij de artiest niet rondjes om de luisteraar loopt, maar blijft staan waar hij veelal begint. Op het podium pal voor de luisteraar, op de hartlijn.Klopt. Het design alleen al doet alle voorgaande Micra's onmiddellijk vergeten en het is een opsteker voor Nissan dat dit kracht wordt bijgezet qua moderniteiten en veiligheid. Wat ook op die vlakken scoort de Micra prima. De navigatie laat zich prettig en vlot bedienen en de actieve en passieve veiligheid komt van onder meer rijstrookassistentie, dodehoekwaarschuwing, een 360-graden camera, voetgangerssignalering, verkeersbordherkenning en grootlichtassistentie. Vooruitstrevend is de Micra hiermee echter niet.Zo kun je er ook tegenaan kijken inderdaad. Doe je dat, dan zal je niet teleurgesteld worden. Zo vlot als de Micra smoelt, zo rijdt -ie ook. Het onderstel is aan de straffe kant, maar tegelijk dermate uitgebalanceerd dat het eigenlijk nooit stoterig of dribbelen wordt. Oftewel, een zeer uitgewogen mix tussen dynamiek en comfort – waar diverse andere merken in dit segment voor het één of het andere uiterste kiezen. Ook Renault (om het verschil met de Clio nog maar eens aan te halen). Diens rijgedrag leunt sterker op het bieden van comfort. De besturing is dan weer vergelijkbaar: licht en vrij direct en met voldoende gevoel.Oké, nog één keertje over de Clio en dan houden we erover op. Anderzijds,. Kunnen wij het helpen dat het motorpalet wordt gedeeld met die Fransoos. De Micra is er met 0.9 liter driecilinder-turbobenzine met 90 pk, een 1.5 liter diesel met hetzelfde vermogen en een éénliter driepitter zonder turbo. Die laatste is gloednieuw, levert 73 pk en zal in een later stadium beschikbaar zijn. Ermee rijden was zodoende nog niet mogelijk, maar iets in ons zegt dat je sowieso 90 pk benodigd bent om maximaal rijplezier te beleven met de Micra. Het ingebouwde kwieke rijkarakter vraagt daar niet alleen om, ook de hedendaagse, snelle verkeersomstandigheden.Zelfs met de piepkleine TCe-turbobenzine moest soms een versnelling lager geschakeld worden om de gang erin te houden. Nu zijn de wegen in Nederland vlakker dan die rondom het Kroatische en overigens schitterende Dubrovnik, een beetje reserve ter beschikking hebben rijdt zoveel fijner. Als de wegenbelasting niet zo stevig was, ging onze voorkeur uit naar de 1.5 dCi. Die kan namelijk 220 Nm aan trekkracht ontwikkelen tegen 140 Nm voor de 0.9 TCe-benzine. Dat schiet pas lekker op en de Micra leent zich daarvoor.Van muurbloempje uit je jeugdherinneringen naar een van de mooiste dames tijdens de schoolreünie. Als je dat vroeger had geweten... Maar wacht eens even, het kan alsnog. Mits jij vrijgezel bent. Voor de nieuwe Nissan Micra gaat die regel niet op; zij is altijd beschikbaar wanneer jij dat wilt. Ze is er vanaf € 15.190,-.Wacht! Voordat je blind op de Micra afstapt is het allicht handig om te beseffen dat er kapers op de kust zijn. En ook die zijn knap en intelligent en zoekende naar een partner. Anders gezegd: het is momenteel prijsschieten in het B-segment en aan jou de keus met wie je naar huis gaat. Kiezen zal niet makkelijk zijn, maar geeft de Nissan Micra zeker een kans. Ze is niet meer dat dromerige meisje van toen, maar leuker en gezelliger in de omgang dan ooit tevoren.